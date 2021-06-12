Художники арт-кластера «Таврида» ко Дню России нарисовали в Крыму огромный пейзаж

Гигантская настенная роспись в цветах государственного флага России украсила федеральную трассу «Таврида» в Крыму. Художники арт-кластера «Таврида» создали посвященный Дню России мурал на подпорной стене на 265-м километре трассы, под Севастополем.

Пейзаж площадью 429 квадратных метров передает образы крымской природы: белый цвет триколора – это белые облака, синий – море, красный – поле цветущих маков. Художники команды Desarte365 изобразили также силуэты гор, в которых угадываются очертания известных крымских вершин.

Арт-объект создавали шесть художников в течение пяти дней. Для росписи высотой 10 метров и длиной 43 метра потребовалось 200 литров фасадной краски и еще 300 аэрозольных баллончиков с краской. Чтобы передать красоту природы Крыма, творцы использовали более 25 оттенков белого, синего и красного цвета.

Фигура девушки в центре – это воплощение русской доброты, свободы, открытости. У нее теплая улыбка, она лучезарная и даже немного светится. Это обобщенный образ русской души – не исторический, а сегодняшний, современный, – рассказал резидент арт-кластера «Таврида», лидер команды Desarte365 Александр Милицин.

Это уже седьмой мурал, который художники арт-кластера «Таврида» нарисовали вдоль главной дороги Крымского полуострова.

Проект рассчитан на несколько лет, за это время мы создадим вдоль трассы «Таврида» около 90 арт-объектов. Важнейшая дорога Крыма станет еще и самой крупной в мире галереей стрит-арта протяженностью 250 километров, – заявил руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин.

Масштабный стрит-арт-проект стартовал в 2020 году в рамках фестиваля «Таврида.АРТ», – тогда вдоль трассы «Таврида» создали пять первых муралов. В нынешнем году к празднованию Дня Победы художники оформили еще один тематический мурал по мотивам картины «Гвардейский тральщик «Защитник Т-411» В. И. Овчинникова.

Проект реализуется арт-кластером «Таврида» совместно с Министерством транспорта РФ и Федеральным дорожным агентством «Росавтодор».