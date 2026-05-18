Художники Севастополя создают эскизы костюмов для Мариинского театра
Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:01 18.05.2026

Воспитанники направлений «Дизайн» и «Архитектура» Севастопольской детской школы искусств стали победителями конкурса рисунков, который инициировал Благотворительный Фонд «Наш мир». Фонд создан артистами балета с целью сохранения русского культурного наследия.

Девять учеников Севастопольской детской школы искусств были приглашены в Санкт-Петербург на мастер-классы по созданию эскизов костюмов к балету. Работала с ребятами российский художник по костюмам, лауреат премии «Золотая маска» Татьяна Ногинова.

Итогом проекта станет масштабный спектакль с участием всех детей и представителей творческой молодежи, принимавших участие в его создании. Балет «Золушка» покажут на сцене Мариинского театра.

