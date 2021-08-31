Художники «Тавриды.АРТ» превратят паруса яхт в картины-гиганты

Акватория крымской бухты Капсель станет первой в России морской мини-галереей в рамках фестиваля «Таврида.АРТ», который пройдет в Крыму с 8 по 12 сентября. Бухту украсят парусники и катера во главе с фрегатом «Херсонес», на двух яхтах разместят репринты с произведениями молодых художников, созданными на площадке арт-кластера «Таврида». Репринты картин натянут прямо поверх парусов. Картины, представленные в галерее «Искусство на волнах», будут высотой с трехэтажный дом.

Это один из самых нестандартных форматов демонстрации произведений искусства и большой эксперимент для нас, – сообщила исполнительный продюсер фестиваля «Таврида.АРТ» Виктория Чаплинская. – Яхты будут кружить вокруг трехмачтового фрегата «Херсонес» – это «парад системного мышления». В какой-то момент появятся наши арт-лодки и повлияют на траекторию движения всех остальных яхт. Таким образом мы покажем, что искусство меняет стандартное восприятие, внедряется во все сферы жизни и дополняет их.

Высота парусов яхт, на которых разместят репринты картин художников арт-кластера «Таврида», достигает девяти метров.

Фрегат «Херсонес» к фестивалю в акватории бухты Капсель поднимет алые паруса. На берегу его ждет 13-метровая объемная инсталляция «Ассоль», появившаяся в арт-парке «Таврида» год назад. Во время парада яхт на берегу будут звучать отрывки из «Алых парусов» Грина, а во время парада арт-лодок прозвучат произведения поэтов и писателей – резидентов арт-кластера «Таврида».

Среди парусных яхт, участвующих в выставке на волнах, пройдут также три ладьи – реплики русских судов XIII века.

Зрители будут наблюдать за происходящим со специально подготовленных смотровых площадок на берегу. Видео события покажут на экранах, размещенных на площадках «Тавриды.АРТ», и в социальных сетях арт-кластера «Таврида».