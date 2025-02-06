Художники завершили роспись стен в подземном переходе на проспекте Кирова в Симферополе

- Крымский мост;
- Республиканскую клиническую больницу имени Н. А. Семашко;
- Дворец водных видов спорта;
- Соборную мечеть Симферополя;
- Арт-объект «Звезда Тавриды»;
- Александро-Невский собор;
- Международный аэропорт Симферополя им. И. К. Айвазовского;
- ТЭС «Таврическая».
В ближайшее время роспись стен покроют специальным лаком, который защитит изображения от негативных внешних воздействий.
Облагораживание подземного перехода осуществляется администрацией города Симферополя совместно с Госкомитетом молодежной политики Республики Крым.
источник: пресс-служба администрации Симферополя
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