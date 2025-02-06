Прямо сейчас:
Главная | Инфраструктура Крыма | Художники завершили роспись стен в подземном переходе на проспекте Кирова в Симферополе
Новости Республики
Художники завершили роспись стен в подземном переходе на проспекте Кирова в Симферополе
фото: скрин видео пресс-служба администрации Симферополя

Художники завершили роспись стен в подземном переходе на проспекте Кирова в Симферополе

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 14:26 06.02.2025

На мурале запечатлены достижения и достопримечательности Крыма. На украшенных стенах подземного перехода на проспекте Кирова гости и жители крымской столицы могут увидеть:
  • Крымский мост;
  • Республиканскую клиническую больницу имени Н. А. Семашко;
  • Дворец водных видов спорта;
  • Соборную мечеть Симферополя;
  • Арт-объект «Звезда Тавриды»;
  • Александро-Невский собор;
  • Международный аэропорт Симферополя им. И. К. Айвазовского;
  • ТЭС «Таврическая».
Узнайте больше:  В Севастополе началась подготовка к капремонту подпорных стен на ул. Адмирала Октябрьского

В ближайшее время роспись стен покроют специальным лаком, который защитит изображения от негативных внешних воздействий.

Облагораживание подземного перехода осуществляется администрацией города Симферополя совместно с Госкомитетом молодежной политики Республики Крым.

источник: пресс-служба администрации Симферополя 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 19

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: инфраструктура Крыма

инфраструктура Крыма

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x