Художница из Феодосии Анна Кузнецова представила Крым на Международной выставке в Москве

Вдохновение и талант феодосийской художницы Анны Кузнецовой вновь привлекли внимание широкой аудитории. Её картина «Игры дельфина» стала частью престижной выставки.

Эта картина ранее уже имела успех и была так же представлена на Международной выставке в посольстве России в г. Анкаре, Турция, где получила первую премию. Вот на какие победы вдохновляет нашу художницу Феодосийский залив, его природа и закаты.

Анна работает в стиле импрессионизм. Для нее участие в таком масштабном мероприятии — невероятная радость, ответственность и способ заявить о своём творчестве на широкую аудиторию, а также, представить свой родной город Феодосию на таком ярком культурном событии в одном из престижных арт-пространств России.

Экспозиция в Сколково будет открыта для посещения до 27 апреля.

источник: пресс-служба администрации Феодосии