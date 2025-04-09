Художница из Феодосии Анна Кузнецова представила Крым на Международной выставке в Москве

Выставка «Стихия и гармония» открылась в самом крупном инновационном центре России — Сколково, Ренова Лаб. Для ее организации были отобраны лучшие работы художников из 18 городов — от Феодосии до Владивостока.
Вдохновение и талант феодосийской художницы Анны Кузнецовой вновь привлекли внимание широкой аудитории. Её картина «Игры дельфина» стала частью престижной выставки.
Эта картина ранее уже имела успех и была так же представлена на Международной выставке в посольстве России в г. Анкаре, Турция, где получила первую премию. Вот на какие победы вдохновляет нашу художницу Феодосийский залив, его природа и закаты.
Анна работает в стиле импрессионизм. Для нее участие в таком масштабном мероприятии — невероятная радость, ответственность и способ заявить о своём творчестве на широкую аудиторию, а также, представить свой родной город Феодосию на таком ярком культурном событии в одном из престижных арт-пространств России.
Экспозиция в Сколково будет открыта для посещения до 27 апреля.
источник: пресс-служба администрации Феодосии
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