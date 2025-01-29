Хулиган в Севастополе повредил два автомобиля

Будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения хулиган повредил чужие автомобили, причинив материальный ущерб на сумму более 60 тысяч рублей.
В дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району обратилась 54-летняя местная жительница, которая проходя мимо одного из домов, увидела, как неизвестный мужчина камнем наносит повреждения припаркованным автомобилям. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по Гагаринскому району и оперативно задержали злоумышленника. Им оказался 41-летний безработный местный житель, ранее судимый за угрозу убийством. Мужчина все же успел разбить стекла и фары в автомобилях, нанести несколько вмятин на корпусе, а также оторвать зеркало заднего вида одного из них, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.
На вопрос правоохранителей о том, по какой причине он повредил чужое имущество, внятного ответа получить не удалось.
В отношении задержанного следственным отделом возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений». Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
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С тегами: УМВД России в Севастополе