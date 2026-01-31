Прямо сейчас:
Хвостатые бойцы: крымские «Барсы» рассказали про любимую фронтовую «Жулю»
Крымчане стоят на страже полуострова вместе с регулярными войсками, а также участвуют в выполнении задач в зоне СВО.

Крымские ребят на запорожском направлении взяли у местного населения и с тех пор каждая смена подразделений встречает четырёхлапую «Лису» — ребята делятся уж очень собака её напоминает. «Жуля» ходит вместе с ребятами на дежурства и не только заряжает позитивом, но и реально помогает! Добровольцы «Барс-Крым» помогают защищать республику от вражеских атак и успешно выполняют боевые задачи на фронте! Народный фронт передавал для подразделений в зоне СВО два тепловизионных прицела, которые удалось закупить вместе с крымскими предпринимателями. Ребята делятся — народная поддержка очень важна и технически и душевно! — отмечают в пресс-службе Народного фронта в Крыму. 

 

