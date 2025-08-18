И алименты не платил, и наркотики хранил. «Приключения» севастопольца

Прямо сейчас:
Дознавателем ОМВД России по Нахимовскому району г. Севастополя окончено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в неуплате средств на содержание ребёнка и хранении запрещённых веществ.

Установлено, что ранее судимый за аналогичные преступления 34-летний местный житель в период с 2023 по 2025 год не исполнял решение мирового суда, обязывающее его выплачивать алименты на содержание 8-летнего сына. Общая сумма его задолженности составила почти 290 тысяч рублей. За систематическое уклонение от исполнения предусмотренной законом обязанности судом ему было назначено административное наказание в виде 80 часов обязательных работ, которое он также не отбыл.  Кроме того, в июне текущего года обвиняемый приобрёл в даркнете синтетический наркотик – альфа-PVP для личного употребления. По пути домой его заметили сотрудники полиции, обратившие внимание на подозрительное поведение прохожего. Несмотря на попытку избавиться от улики, злоумышленник был задержан, а наркотик изъят, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Севастополе. 

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ и по ч. 1 ст. 228 УК РФ. Максимальная санкция инкриминируемых статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.

Материалы уголовного дела с утверждённым прокуратурой обвинительным актом переданы в суд для рассмотрения по существу.

