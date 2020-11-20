И битой, битой… В Симферополе ревнивец разгромил дом и авто почти бывшей супруги

В отдел полиции в Симферополе поступило заявление от местной жительницы: женщина просит принять меры к мужчине, который разбил имущество в ее доме и автомобиль.

По словам заявительницы, она проживает вместе с сыном и его новой сожительницей. Но вечером, когда в их дом ворвался неизвестный мужчина с битой в руках, хозяйка была одна. Неизвестный сначала сломал всю мебель и технику, а после выбежал во двор и разбил все стекла и фары автомобиля. Своими действиями злоумышленник нанес ущерб на сумму более 157 тысяч рублей. Сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан ранее не судимый 42-летний житель одного из сел Симферопольского района. От задержанного получена явка с повинной, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму.

Подозреваемый рассказал правоохранителям, что он в бракоразводном процессе со своей супругой. От друзей мужчина узнал, что его жена, еще находясь с ним в официальном браке, уже проживает с другим. Будучи в сильном алкогольном опьянении, ревнивец схватил биту и отправился в новый дом супруги. Не найдя ее на месте, он разгромил дом и автомобиль.

Отделом дознания ОП №1 «Железнодорожный» УМВД России по г.Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до сорока тысяч рублей или лишения свободы на срок до двух лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.