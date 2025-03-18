И что происходит? Россияне массово жалуются на проблему с сельской ипотекой

Люди массово жалуются на проблему с сельской ипотекой. Вот уже полгода в ответ на обращения за кредитами они получают отказы, — сказал Владимир Сысоев.

Также он добавил, что свои решения банки не объясняют, и предлагают гражданам «просто подождать». По мнению Владимира Сысоева, отсутствие сельской ипотеки создаёт социальное напряжение в регионах, поскольку люди лишились реальной возможности улучшить свои жилищные условия.

Владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский в разговоре с корреспондентом Циан.Журнала отметил, что программа сельской ипотеки не прекращена.

В каждом регионе сейчас устанавливаются свои нормативы, которые корректируются в зависимости от удаления локаций от крупных городов региона. То есть свой критерий соответствия локации „селу“. В Москве и Московской области сельской ипотеки нет и, думаю, что не будет. Во Владимирской области она работала успешно, но быстро завершались лимиты. А новые ограничения удалённости её сильно сузили, — рассказал девелопер.

На его взгляд, будущее сельской ипотеки — в развитии субъектов, сильно удалённых от ЦФО и СЗФО.

Но приветствую её любое расширение как инструмент для потенциальных клиентов, — заключил Максим Лазовский.

Руководитель строительной компании Hallehouse Вячеслав Котлов считает, что программа будет пользоваться спросом если её, хотя бы немного, приблизить к изначальному варианту.

Пока она слишком ограничена рамками, о чём часто говорят регионы. Спросом программа пользоваться будет, но его объём будет сильно зависеть от новых условий и лимитов, — подытожил застройщик.

источник: ЦИАН