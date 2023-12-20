И дня не прошло… Многодетной семье из Сакского района подключили электроэнергию

Мы уже сообщали о проблемах многодетной семьи из села Каменоломня Сакского района. Прокуратура и Следком только-только начали проверку, как специалисты «Крымэнерго» сделали то, что и давным-давно должны были сделать – подключили дом к электроэнергии, семья может продолжать стройку своего дома. И дня не прошло!

Следователями приняты оперативные меры реагирования в рамках процессуальной проверки, проводимой по сведениям из соцсетей о длительном неподключении к электричеству многодетной семьи из Сакского района. Сообщалось, что родители, воспитывающие четверых детей, не могут начать строительство дома в селе Каменоломня в связи с тем, что уполномоченное предприятие не проводит электричество, хотя технические условия ранее были получены и работы оплачены… В процессе проведения проверки энергоснабжающей организацией было произведено подключение будущего домовладения к электроэнергии, — отметили в Следкоме.

Хорошо, когда все хорошо кончается… Но, честное слово, для решения проблем с коммуникациями, дорогами, ЖКХ… каждый раз прокуроров со следователями вызывать надо?