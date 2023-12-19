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Прокуратура проверяет информацию о нарушении прав многодетной семьи в Сакском районе
Скриншот: t.me/mash_na_volne

Прокуратура Крыма проверяет информацию о нарушении прав многодетной семьи в Сакском районе

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 12:22 19.12.2023

По поручению прокурора Крыма Олега Камшилова организована проверка в связи с информацией, размещенной в социальных сетях, о длительном неподключении к электрическим сетям земельного участка многодетной семьи. Речь идет об этой публикации.

Семья с малолетними детьми длительное время не может приступить к строительству дома в селе Каменоломня Сакского района ввиду неисполнения ресурсоснабжающей организацией обязанностей по договору о технологическом подключении к электросетям. 

Работники Сакской межрайонной прокуратуры приступили к проверке, в ходе которой будет дана оценка исполнению сетевой организацией обязанностей в сфере технологического присоединения объектов потребителей к электрическим сетям, — сообщили в надзорном ведомстве.

По результатам проведения проверки будет решен вопрос о принятии мер реагирования, в том числе судебного характера, направленных на восстановление прав семьи.

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