Прокуратура Крыма проверяет информацию о нарушении прав многодетной семьи в Сакском районе

По поручению прокурора Крыма Олега Камшилова организована проверка в связи с информацией, размещенной в социальных сетях, о длительном неподключении к электрическим сетям земельного участка многодетной семьи. Речь идет об этой публикации.

Семья с малолетними детьми длительное время не может приступить к строительству дома в селе Каменоломня Сакского района ввиду неисполнения ресурсоснабжающей организацией обязанностей по договору о технологическом подключении к электросетям. Работники Сакской межрайонной прокуратуры приступили к проверке, в ходе которой будет дана оценка исполнению сетевой организацией обязанностей в сфере технологического присоединения объектов потребителей к электрическим сетям, — сообщили в надзорном ведомстве.

По результатам проведения проверки будет решен вопрос о принятии мер реагирования, в том числе судебного характера, направленных на восстановление прав семьи.