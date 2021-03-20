И домой, и в офис. Доставка пиццы в Симферополе и 10 фактов о самом популярном в мире блюде

Пицца — это действительно, пожалуй, самое известное в мире блюдо. Более того, оно ещё и отлично от другой еды такого… по сути… «фастфудного формата» тем, что найти людей, которые были бы категорически против этого открытого пирога (именно так слово «пицца» переводится с итальянского) с разнообразными начинками, крайне сложно. И речь в данном случае идёт не только о тех, кто ест её, не задумываясь о пользе или вреде, но и о специалистах, которые о продуктах питания знают всё и немного больше. Так вот, именно они утверждают: пиццу в принципе можно отнести к блюдам со статусом «диетические». А всё потому, что «пиццерецептов» существует великое множество — от трёхсот точно. Другими словами, выбрать есть из чего: хотите ли вы более калорийный вариант блюда, или же постный, традиционный сырно-мясной или же вегетарианский — ассортимент позволяет ни в чём себе не отказывать.

Впрочем, пицца хвастается такой зашкаливающей популярностью ещё и потому, что с её готовкой можно «не заморачиваться». Эта блюдо вот уже без малого полвека бьёт рекорды среди блюд, которые люди заказывают с доставкой на дом и в офисы. Кстати, первый онлайн-заказ пиццы в 1974 году был сделан в Америке — Мичиганская лаборатория искусственного языка, тестируя «говорящий компьютер», заказала пиццу Пепперони с грибами, ветчиной и колбасой. Сегодня, к великой радости многих, получить «пирог с начинкой» с доставкой «из рук в руки» могут миллионы людей по всему миру. И… едва ли… не мгновенно. Так, к примеру, заказать пиццу в Симферополе не только не составляет особого труда, но и ждать её долго не приходится: в сервисе быстрой доставки вкусной еды Foodie озвучивают свой алгоритм работы — блюдо ставят на домашний стол клиента в течение 60 минут.

Пицца – это блюдо, которое всегда подают горячим. Именно поэтому наши курьеры мчатся к вам на всех парах. Доставят её такой, какой она должна быть – будто только что из печи, с хрустящими краями и сочной начинкой, — отмечают симферопольские пицайолло Foodie.

Здесь самое время разгласить ещё один факт о пицце на заказ: по поводу именно этого блюда чаще всего возникают споры, когда речь заходит о выборе начинки. И неудивительно. Их разнообразие, напомним, настолько велико, что отдать предпочтение какой-то одной бывает по-настоящему сложно. Впрочем, и эта трудность — не трудность, если взглянуть на неё творчески. Пицайолло Foodie, к примеру, эту проблему решают так: среди предложений сервиса есть особое — можно самостоятельно «собрать» свою пиццу из двух половинок с разными начинками.

От традиций до экзотики

Какие начинки для пиццы пользуются наибольшей популярностью? Из сотен рецептов блюда можно выделить два-три десятки, в особой любви к которым могут признаться миллионы гурманов всего мира. Классические варианты, вроде:

Пепперони;

Маргарита;

Четыре сезона;

Гавайская;

Песто;

Diablo .

Так, и пицца в «современной трактовке». В Foodie, к примеру, это:

Фирменная (шашлычная)

Капри с сырным бортом

Вегетарианская

Наряду с ещё десятком-другим самых разнообразных начинок, в том числе и довольно экзотических. Тем же, для кого выбор одного блюда — проблема в принципе нерешаемая, в Foodie делают особое предложение под говорящим названием «МЕГА КОМБО», в составе которого аж четыре разные пиццы! Пепперони, Мясная, Мехико, Аппетито… Разумеется, с доставкой пиццы в Симферополе прямо к домашнему столу, или в офис, или в парк на прогулку.

Пицца — рекорды, космос и чемпионат

И обещанные десять примечательных фактов о пицце:

Каждый год в мире продаётся более 5 миллиардов пицц;

Лучший сыр для пиццы, по признаю самих пицайолло, — моцарелла;

Первый раз слово «пицца» прозвучало в 997 году нашей эры. Значится в латинском тексте южно-итальянского города Гаэта.

Самую большую пиццу в мире выпекли в 2012 году в Риме. В диаметре она была 40 метров, весила более 9 тонн.

А вот самую длинную пиццу в мире испекли из 8 тонн теста, 2,2 тонн томатного соуса, почти 2 тонн моцареллы. Её длина составила 1930 метров.

Пицца «Маргарита» получила своё название в честь итальянской королевы Маргариты.

Пиццу доставляли и в… космос. На МКС. Такой необычный заказ сделал российский космонавт Юрий Усачёв.

Более трети всех любителей пиццы в мире считают это блюдо отличным завтраком.

Учёные на 3D-принтер напечатали самую настоящую пиццу в 2013 году.

Вращение пиццы для теста — вид искусства. Пиццайло своё мастерство доказывают на специально придуманном для этого мировом чемпионате.