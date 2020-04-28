И еще 241 протокол на нарушителей режима «самоизоляции». Казна пополняется сотнями тысяч рублей

Как говорится, нарушайте дальше – бюджет от этого только пополнится, государству — какая-никакая, а помощь. Ежедневно в Крыму составляются сотни протоколов на нарушителей режима «самоизоляции» (тех, кого «отлавливают» на улице без паспорта, пропуска, справок, прочих разрешительных и поясняющих бумаг). Даже если штрафуют по минимуму (на 1 000 рублей), представьте объемы… Так, за понедельник полиция составила 241 протокол по статье 20.6.1 КоАП РФ. А еще по статье 5.35 КоАП РФ привлечено к ответственности 18 человек, чьи дети гуляли на улице без надзора. Так что, гуляйте и дальше, граждане, если есть лишние деньги.

Отдельная история — приезжие, указавшие по прибытии на полуостров, адреса своего проживания. Их (и адреса, и приезжих) проверяют строго. Созданы специальные «мобильные группы».

Что касается мобильных групп. Вчера 75 таких групп работало по Крыму. 611 адресов мы проверили по приезжим гражданам. Выявили два нарушения, по остальным вопросов не возникло, — рассказал зам. начальника полиции МВД по РК Александр Смаглин.

Кроме того, за прошедшие сутки полиция проверила 1 254 объекта и 292 «лица по месту жительства».

PS. Как же все-таки здорово, что граждане, ой, «лица», добровольно помогают деньгами стране пережить трудные времена. Все-таки, прав певец, растет самосознание.