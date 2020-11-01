И еще две с лишним сотни заболевших коронавирусом в Крыму

За 31 октября в Крыму зарегистрировано 203 случая коронавирусной инфекции, в том числе 25 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 112 выявлены при обращении за медицинской помощью, 91 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксёнов.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5 323 человека.

Выздоровевших за весь период – 5 442 человека. Лечение в медицинских учреждениях Республики проходят 3 968 человек. Число умерших – 141 (4 человека скончались за минувшие сутки).

По данным ежедневного мониторинга, под медицинским наблюдением в Крыму находятся 2 827 человек, из которых под динамическим наблюдением на дому – 1 172, в стационарах – 1 521, изолировано в обсерваторы – 134 человека.