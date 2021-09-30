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И еще одна отставка в правительстве Крыма – «обезглавлено» республиканское минприроды
Н фото минприроды РК О.Славгородская

И еще одна отставка в правительстве Крыма – «обезглавлено» республиканское минприроды

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:59 30.09.2021

Замглавы министерства экологии и природных ресурсов РК Ольга Славгородская подала в отставку. Глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк отставку принял.

Освободить Славгородскую Ольгу Александровну от должности заместителя министра экологии и природных ресурсов Республики Крым — заместителя Главного государственного инспектора Республики Крым, — говорится в Распоряжении главы Совмина РК.

Распоряжение

Интересно, что кандидатура Славгородской называлась ранее основной на пост главы республиканского минприроды (после ухода министра Нараева). Не сложилась. Она стала шестым высокопоставленным чиновником, подавший в отставку за последние две недели.

И еще одна отставка в правительстве Крыма – «обезглавлено» республиканское минприроды

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