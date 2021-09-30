И еще одна отставка в правительстве Крыма – «обезглавлено» республиканское минприроды

Замглавы министерства экологии и природных ресурсов РК Ольга Славгородская подала в отставку. Глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк отставку принял.
Освободить Славгородскую Ольгу Александровну от должности заместителя министра экологии и природных ресурсов Республики Крым — заместителя Главного государственного инспектора Республики Крым, — говорится в Распоряжении главы Совмина РК.
Интересно, что кандидатура Славгородской называлась ранее основной на пост главы республиканского минприроды (после ухода министра Нараева). Не сложилась. Она стала шестым высокопоставленным чиновником, подавший в отставку за последние две недели.
*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.
Срочные сообщения – в
Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..