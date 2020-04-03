И еще раз о поездках на личном транспорте в эти дни в Крыму

Слишком много вопросов у крымчан по поводу поездок на личном транспорте. Кого-то уже останавливали сотрудники ГИБДД, кто-то «проскочил». Хорошо, что «про штрафы» никто не сообщает. Но все-таки, кому и куда можно ехать на своем авто? Власти Крыма ответили… Но снова не совсем четко (первая версия ответа — ЗДЕСЬ).

Крымчане могут воспользоваться личным или общественным транспортом для поездок на дачу, в ближайший магазин или медучреждение. Также разрешается посещение больных и пенсионеров, нуждающихся в помощи.

Есть населенные пункты, где продуктовые магазины, медпункты и больницы находятся не в шаговой доступности. В таком случае разрешено ездить на автомобиле. На дачах, как правило, начаты весенние полевые работы, кто-то высаживает рассаду. Плюс на дачах находятся домашние животные. На дачи проезд также разрешен. Однако в случае остановки ГИБДД вы обязаны указать адрес следования. Разрешено посещение больных, пожилых людей, которым нужна помощь, — рассказал крымский премьер Юрий Гоцанюк.

Несмотря на обращения крымчан, желающих в период самоизоляции заняться ремонтом собственного жилья, до 6 апреля необходимо воздержаться от поездок в магазины стройматериалов.

Я прошу всех на эти три дня жесткого режима самоизоляции воздержаться от таких поездок, — добавил Гоцанюк.

Слухи о «спецпропусках» на транспорт – только слухи.

По автомобильному транспорту у нас никаких разрешений, спецпропусков никаких на транспорт не нужно. У человека, который в машине находится, должен быть документ, подтверждающий, что он куда-то едет. На дачные участки выезды разрешены… На своей даче самоизоляция – это нормальный процесс, — уточнил Глава Крыма Сергей Аксёнов.

Но никто не уточнил, что же это за документ, подтверждающий направление движения. Предположим, человек едет на работу, понятно, у него есть пропуск, в нем адрес предприятия. Едет с работы домой… ну паспорт с пропиской (и то с натяжкой – треть Крыма не по месту регистрации живет). Едет на дачу… Везти с собой бумаги на дачный участок? Едет к родителям, детям? Едет в «Ашан», потому, что там дешевле? Отвез сына на работу и возвращается на другой край города? Вопросов меньше не стало.

В свою очередь председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк напомнил, что в режиме самоизоляции не нужно выходить из дома без острой необходимости. Использование личного автомобиля доступно, если необходимо съездить за продуктами или в больницу, которые находятся далеко от дома. Также разрешено ездить на дачу, но при этом граждане при остановке автомобиля сотрудниками ГИБДД должны назвать точный адрес, куда он направляется, чтобы это можно было проверить.