И ещё для одного крымчанина «Жилищная лотерея» стала счастливой — выиграл квартиру

Николай Башлаков* стал обладателем квартиры стоимостью 1 500 000 рублей. Крымчанину повезло в 374-м тираже «Жилищной лотереи». Победитель любит участвовать в телелотереях. К каждому розыгрышу он готовится основательно. Начинает с покупки билета. По традиции выбирает тот, который «сам идет в руку».

Я, как всегда, смотрел передачу. В билете оставалось зачеркнуть одно число. В следующее мгновение уже обводил его ручкой и кричал от радости. До сих пор охрипший хожу, — цитирует счастливчика пресс-служба «Столото». — А еще накануне выигрыша мне приснились деньги. Я тогда подумал, что это хороший знак. Так ведь и случилось!

Мужчина любит отдыхать с семьей за городом. Он давно хотел построить баню на дачном участке, чтобы еще с большим комфортом проводить там время. Поэтому выигрыш он заберет деньгами и реализует свою мечту.

Я с удовольствием бываю за городом. Люблю природу, землю. Горжусь своим урожаем фруктов, а какие сладкие персики у меня в саду растут. Теперь еще и в баньке смогу попариться, да и на многое другое хватит! — делится участник.

Николай Викторович работал электромехаником, сейчас он на пенсии. Помимо садоводства увлекается морской рыбалкой. Особенно гордится уловом сельди.

Напомним, ранее крымчанка Людмила Горная выиграла квартиру-студию — здесь.

* Фото публикуется с разрешения победителя