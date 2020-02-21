Заберите — распишитесь! Крымчанка выиграла в «Жилищную лотерею» квартиру-студию

Крымчанка Людмила Горная* стала обладательницей квартиры-студии стоимостью 1 500 000 рублей и 100 000 рублей. Крымчанка выиграла в 370-м тираже «Жилищной лотереи». В семье счастливицы самая большая любительница лотерей — ее мама. По ее совету женщина и купила в киоске «Столото» билет на тот самый тираж. Выбран он был случайным образом. Трансляцию розыгрыша посмотреть семье не удалось, поэтому проверили билет позже.

Я поддерживаю маму в ее увлечении лотереями. Как обычно, мы вместе проверяли билет на сайте «Столото». Посмотрела на экран и от увиденного выигрыша у меня дыхание перехватило, — цитирует Людмилу пресс-служба «Столото». — Как же здорово начался новый год для нас!

На семейном совете было решено вместо квартиры забрать деньги и подарить их сыну Людмилы, чтобы в будущем он мог улучшить жилищные условия на свое усмотрение.

Жительница Крыма работает воспитателем в детском саду. В свободное время занимается творчеством: делает фигурки из бумаги.