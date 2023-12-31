И это не оливье… Врач перечислила блюда из «голубых зон» к новогоднему столу

Руководитель Клиники диетологии и нутритивной поддержки Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач — эндокринолог, врач — диетолог, кандидат медицинских наук Екатерина Иванникова перечислила рецепты долголетия для новогоднего меню.

Одним из важных принципов питания долгожителей, проживающих в так называемых «голубых зонах», является употребление большого количества растительной пищи.

«Голубыми зонами» называются места на планете с самой большой продолжительностью жизни и наибольшим количеством долгожителей. Голубыми зонами признаны — остров Окинава (Япония), остров Сардиния(Италия), Город Лома-Линда (Калифорния, США), остров Икария (Греция), полуостров Никоя (Коста-Рика).

Врач Екатерина Иванникова предложила варианты необычных блюд с добавлением овощей и зелени по рецептуре «голубых зон», которые подойдут для новогоднего стола.

Хумус из жареной свеклы

Его можно подавать с овощным ассорти или кусочком хлеба. Свекла содержит антиоксиданты и другие геропротекторы, которые обладают противовоспалительными свойствами. Потребление свеклы позволяет защитить сосудистую стенку, способствует притоку питательных веществ и кислорода к мозгу с током крови, сердцу и мышцам.

Салат из капусты Кале с тушеными яблоками

Кале — отличный источник биодоступного кальция. Кальций из этого растения усваивается на 25% лучше, чем молочный. Биодоступный кальций — это форма кальция, которая легко усваивается нашим организмом.

Соус песто из кинзы и грецких орехов

Подавайте эту свежую ореховую пасту с теплым, свежеиспеченным хлебом. Грецкие орехи богаты омега-3 жирными кислотами, антиоксидантами и противовоспалительными веществами, которые очень полезны для работы головного мозга. Вещества, содержащиеся в грецких орехах, снижают воспалительную нагрузку на организм, поддерживают здоровье сердца, предотвращают рак, борются с диабетом, улучшают когнитивные функции и способствуют хорошему сну. Однако нужно помнить, что во всем необходима мера, и порция должна быть небольшой.

Запеченные брюссельская капуста и тыква с вяленой клюквой и дижонским соусом

Брюссельская капуста богата витаминами С и А, а также глюкозинолатами. Эти вещества помимо того, что придают продукту терпкий вкус, участвуют в формировании условного «защитного щита» организма от воспалительных процессов, которые лежит в основе как преждевременного старения, так и возраст-ассоциированных заболеваний.

Вегетарианская лазанья

Лазанья — отличное основное праздничное блюдо, которое можно приготовить заранее. Добавление грибов в это классическое блюдо стимулирует иммунитет и обеспечивает противоопухолевый эффект. Однако важно помнить, что грибов должно быть небольшое количество, и людям с хроническим панкреатитом от них лучше отказаться.

Овощной Веллингтон

Теплый овощной Веллингтон — хорошая замена любому основному блюду на праздничном столе. В этом блюде содержатся богатые питательными веществами овощи, столь любимые жителями «голубых зон». Шпинат способствует повышению уровня гемоглобина, выводит токсины, уменьшает воспалительные процессы, поддерживает здоровье нервной системы. Но будьте аккуратны с ним, если у вас подагра или мочекаменная болезнь.

Имбирное печенье

Жители Окинавы часто добавляют имбирь в различные блюда. Имбирь способен бороться с раковыми клетками, уменьшать воспаление и снижать стресс, что делает его ингредиентом, достойным любого праздничного лакомства. Свежий имбирь следует употреблять в небольшом количестве, а людям с хроническими заболеваниями органов ЖКТ и гастритом лучше от него отказаться. Семена льна богаты клетчаткой, омега-3 жирными кислотами, укрепляют сердечно-сосудистую систему.

Полные рецепты блюд можно найти на сайте о здоровом долголетии «Возраст онлайн» по ссылке — https://vozrast-online.ru/temy/zabota-o-sebe/vkusno-i-polezno-retsepty-blyud-k-novogodnemu-stolu