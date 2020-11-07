И голливудская улыбка обеспечена... Какие проблемы решает стоматология ортопедическая

Слово «дантист» у вас по-прежнему вызывают трепетный ужас? Скажем так: вы не одиноки. По статистике, дентофобией — а именно так по-научному именуются боязнь стоматологов — до панических атак страдает каждый десятый европеец, и каждый третий до последнего оттягивает свой визит к этому специалисту. Однако, говорят эксперты, с каждым годом бедняг, столь остро реагирующих на необходимость лечить зубы становится всё меньше. Всё потому, что медицина на месте не стоит и совершенствуется. Как в плане достигаемых результатов, так и в том, что касается поиска подходов к пациентам. И стоматология ортопедическая в этом, пожалуй, преуспела в последние годы максимально.

Её мастера буквально способны на чудеса в решении проблем зубочелюстной системы. Конечно, если речь идёт о специализированных клиниках, имеющих соответствующие лицензии на работу, эксплуатирующих современное оборудование, и, разумеется, чьи команды — это высоко квалифицированные врачи, постоянно повышающие свой профессиональный уровень.

Откройте рот!

Когда же помощь стоматолога-ортопеда буквально показана? Здесь, кстати, стоит оговориться: зубы — те органы человеческого организма, «болячки» которых не исчезают сами по себе. Никогда. Более того, это тот вариант ситуации, когда откладывание решения проблемы однозначно приводит к усугублению положения дел.

Итак, вам прямая дорога к стоматологу-ортопеду, если:

если зуб частично или полностью разрушен;

если у вас отсутствует по той или иной причине зуб (зубы);

есть наблюдается повышенная чувствительность зубов или же они «двигаются»;

присутствуют косметические дефекты зубного ряда. Самые разные — от разного размера зубов до аномальной пигментации эмали;

есть стойкие аномалий и деформация зубов или прикуса;

при заболеваниях височно-нижнечелюстного сустава.

Разумеется, это не весь перечень проблем, решением которых занимаются стоматологи-ортопеды. Каждый случай — индивидуален, так что визит к ортопеду часто определяется посещением терапевта или другого профильного специалиста после проведённого осмотра или лечения.

Голливудская улыбка — просто, но сложно

Просто, потому что сегодня белоснежная улыбка «во все 32» даже при наличии серьёзных изначальных проблем с зубным рядом — вполне осуществимая реальность. А сложно, потому что эта цель достигается и непростыми манипуляциями, и инновационными технологиями, которые в своей работе используют стоматологи-ортопеды.

Как же создаётся голливудская улыбка или… более распространённый вариант развития событий… приводится зуб (несколько зубов) в состояние «как новенький»?

Микропротезирование, безметалловые коронки, виниры, культевые вкладки, несъемные мостовидные протезы, дентальная имплантология, — перечисляют технологии и манипуляции, при помощи которых решают проблемы своих пациентов, эксперты стоматологической клиники «Имплант Студио». — Врачи-хирурги нашей клиники производят также различные амбулаторные операции в полости рта. Удаление зубов и корней, типичные и атипичные, околозубных кист, гранулём, операции асинус-лифтинга и другие, а также полную предоперационную подготовку.

Сложно? Страшно! Страшно больно! — скажут многие из вас. Но! Ещё одно достижение современной стоматологии: врачи научились максимально смягчать болезненные ощущения своих пациентов. По сути, сегодня в работе дантистов принцип действия «Укольчик — как комарик укусит и никакой боли» стоит во главе угла. И не только потому, что так комфортно пациенту, но и потому, что отсутствие неприятных ощущений у человека, сидящего в стоматологическом кресле, позволяет проводить сложнейшие операции.

Как выбрать своего стоматолога?

И вопрос не праздный! Психологи — да и сами дантисты тоже — говорят: результат лечения зубных «болячек» во многом «завязан» на то, как пациент относится к своему врачу. Доверяет ли ему? Боится ли? Верит, что боль ему могут причинить лишь по веской причине, и что «оно того будет действительно стоить»?

Ну а в целом, подбирая стоматологическую клинику, стоит руководствоваться следующими моментами:

клиника должна действовать легально. То есть, иметь все соответствующие лицензионные документы, сертификаты, свидетельства и т.д.

документами об образовании должна быть подтверждена и работа врачей клиники.

оборудование и аппаратура клиники должны отвечать современным стандартам. И уж поверьте — отличить таковые от иного вы уж точно сможете «на глазок». Сегодня те же стоматологические кресла не имеют ничего общего с «пыточными аппаратами» образца 20 века.

клиника, которая гарантирует, что её услуги — достойного уровня, использует в работе материалы высокого качества от мировых производителей.

И, наконец, хорошая стоматологическая клиника сегодня — это чёткое следование требованиям законодательства: от соблюдения санитарных норм до заключения с пациентами договоров на обслуживание и гарантийные процедуры.