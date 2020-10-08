И это уже пугает: в Крыму — очередной «коронавирусный рекорд»

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» о регистрации 125 новых случаев коронавирусной инфекции в Крыму:

За 7 октября на территории Республики Крым зарегистрировано 125 случаев коронавирусной инфекции. 96 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 23 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 6 – при скрининге здорового населения.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 5413 случаев новой коронавирусной инфекции. 107 из них завозные из-за границы, 128 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 4309 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 869 – при лабораторном скрининге здоровых лиц. За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5209 человек.

Выздоровевших за весь период – 3353 человека.