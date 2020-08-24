И КАМАЗ сдался! В Крыму установлен Рекорд России среди женщин

На фестивале «Евразийские игры», который состоялся в Севастополе в рамках проекта «Сильнейшая нация мира» был установлен Рекорд России среди женщин по передвижению крупногабаритной колесной техники.

Две девушки в упоре ногами потянули КАМАЗ руками на расстояние 20 м за прикреплённый к нему канат. Зафиксированный вес составил 8 тонн! Рекорд вполне можно назвать мировым, так как аналогов ему в мире нет, — отмечают организаторы события.