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И КАМАЗ сдался! В Крыму установлен Рекорд России среди женщин

И КАМАЗ сдался! В Крыму установлен Рекорд России среди женщин

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:52 24.08.2020

На фестивале «Евразийские игры», который состоялся в Севастополе в рамках проекта «Сильнейшая нация мира» был установлен Рекорд России среди женщин по передвижению крупногабаритной колесной техники.

Две девушки в упоре ногами потянули КАМАЗ руками на расстояние 20 м за прикреплённый к нему канат. Зафиксированный вес составил 8 тонн!  Рекорд вполне можно назвать мировым, так как аналогов ему в мире нет, — отмечают организаторы события.

Рекордсменки:

  • Оксана-Скала Кошелева — Мастер спорта по пауэрлифтингу, обладательница мирового рекорда по удержанию двух рвущихся в разные стороны мотоциклов; рекордов по буксировке двух трамваев с пассажирами общим весом в 42 тонны, вертолета Ми-8 весом 9,5 тонн.
  • Екатерина Прокопова — спортсменка из Севастополя, мастер спорта по пауэрлифтингу и тяжёлой атлетике, тренер, рекордсменка России. Недавно Екатерина уже демонстрировала свои возможности по передвижению колонны автомобилей.

И КАМАЗ сдался! В Крыму установлен Рекорд России среди женщин И КАМАЗ сдался! В Крыму установлен Рекорд России среди женщин И КАМАЗ сдался! В Крыму установлен Рекорд России среди женщин

И КАМАЗ сдался! В Крыму установлен Рекорд России среди женщин

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