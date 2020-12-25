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И костылём по локтю... Конфликт в Симферополе
иллюстрация: nastya_gepp (pixabay.com)

И костылём по локтю… Конфликт в Симферополе

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 18:41 25.12.2020

В отдел полиции, обслуживающий Киевский район в Симферополе, поступило сообщение от 40-летней горожанки о том, что ее знакомый причинил ей телесные повреждения.

По словам потерпевшей, она вместе со своим знакомым распивала спиртные напитки. Во время застолья между ними произошел конфликт, мужчина своим костылём нанес заявительнице несколько ударов по руке и сломал ей локтевую кость. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В квартире женщины был задержан ранее не судимый 39-летний подозреваемый, — озвучили детали конфликта в пресс-службе МВД России в Крыму.

Отделом дознания ОП №2 «Киевский» УМВД России по г.Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.112 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Полиция предостерегает! Не вступайте в близкий контакт с малознакомыми людьми. Если человек кажется вам подозрительным и не вызывает доверия, лучше не выбирать его компанию для времяпрепровождения.

И костылём по локтю... Конфликт в Симферополе

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