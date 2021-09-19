И Крым, и Севастополь, скорее всего, «дотянут» до пятидесятипроцентной явки

Итак, трехдневные выборы завершены. Начался подсчет голосов. Предварительные результаты мы узнаем уже завтра. Пока же можно говорить о явке. И то – данные не окончательные. Но и они позволяют сделать предварительный вывод: И Крым, и Севастополь могут «дотянуть» до отметки 50%. Севастополю, в частности, помогли рекордные темпы голосования в режиме онлайн.

Итак, по состоянию на 18:00 в Крыму проголосовало немногим более 47%.

По состоянию на 18:00 19 сентября в Крыму приняли участие в голосовании 706 764 избирателя, что составляет 47,08%, — сообщил глава крымского Избиркома Михаил Малышев.

Явка по симферопольскому округу №19 – 225,7 тыс. (44,13%), по керченскому №20 – 236,4 тыс. (47,8%), по евпаторийскому №21 – 244,5 тыс. (49,42%).

В Севастополе по состоянию на 18:00 проголосовал 134 271 человек. Как сообщает Севгоризбирком, это количество проголосовавших без учета тех, кто выбрал дистанционный формат голосования. То есть – 42,38%. А вот с дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) – это уже 45,21%.

Число проголосовавших онлайн на выборах в Госдуму жителей Севастополя за все три дня голосования составило 89,64% от числа заявившихся, — заявили в Центризбиркоме.

Дистанционно в городе-Герое проголосовали 18 619 избирателей (из 20 772 человек, заявившихся для участия в ДЭГ).

Фото: Севгоризбирком и администрация Керчи.