И малышня, и пожилые — возраст заболевших COVID-19 в Севастополе

По состоянию на утро 28 декабря в Севастополе зарегистрирован 81 новый случай заболевания COVID-19.
Заболевшие – люди в возрасте от трёх до 86 лет. 27 человек выписаны после выздоровления, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.
Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 6509 человек. В настоящий момент выздоровели 6024 человека, 223 умерло.
На сегодняшний день в стационарах находится 197 человек, в отделении для лечения пациентов, болеющих в легкой форме, – 190.
Под наблюдением находится 586 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.
Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.
Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.
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