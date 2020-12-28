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И малышня, и пожилые - возраст заболевших COVID-19 в Севастополе
иллюстрация: Couleur (pixabay.com)

И малышня, и пожилые — возраст заболевших COVID-19 в Севастополе

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 15:03 28.12.2020

По состоянию на утро 28 декабря в Севастополе зарегистрирован 81 новый случай заболевания COVID-19.

Заболевшие – люди в возрасте от трёх до 86 лет.  27 человек выписаны после выздоровления, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 6509 человек. В настоящий момент выздоровели 6024 человека, 223 умерло.

На сегодняшний день в стационарах находится 197 человек, в отделении для лечения пациентов, болеющих в легкой форме, – 190.

Под наблюдением находится 586 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.

И малышня, и пожилые - возраст заболевших COVID-19 в Севастополе

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