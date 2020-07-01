И наркотики, и патроны: круто ты попал… Случай в Джанкое

В Джанкое сотрудниками полиции по подозрению в незаконном хранении наркотиков и патронов задержан местный житель. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

В ходе осмотра гаража, расположенного на территории домовладения подозреваемого, стражи порядка обнаружили три тайника с наркотическим средством каннабис (марихуана), а также с частями растения рода конопля, общей массой в пересчете на сухой вес 150,1 гр. Кроме того, при осмотре гаража была выявлена картонная коробка квадратной формы с предметами цилиндрической формы в количестве 11 штук, которые внешне схожи с пистолетными патронами. Согласно заключению эксперта, изъятые патроны являются боеприпасами к нарезному огнестрельному оружию – 9 мм патронами к пистолету Макарова «ПМ», изготовленными промышленным способом, — говорится в сообщении.

Задержанный, ранее не судимый 33-летний житель Джанкойского района, пояснил, что нашел указанные предметы в лесополосе вблизи своего поселка и оставил храниться в гараже.

Как и следовало ожидать, возбуждено два уголовных дела: по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере), а также ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение и хранение боеприпасов). Санкции статей предусматривают максимальное наказание соответственно до 10 и 4 лет лишения свободы.