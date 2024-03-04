И не хотела, но убила. Преступление в крымском поселке Раздольное

Бросила непотушенную сигарету и…
Жительница поселка Раздольное подозревается в причинении смерти по неосторожности своему сожителю.
Установлено, что женщина, будучи в нетрезвом состоянии, бросила непотушенную сигарету на кровать, где спал ее сожитель. В результате теплового воздействия тлеющего окурка на матрас возник пожар, из-за которого мужчина скончался в связи с острым отравлением угарным газом, — сообщили в Следственном комитете.
В рамках возбужденного уголовного дела следователем проведены осмотр места происшествия и неотложные следственные действия, назначены все необходимые экспертизы.
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