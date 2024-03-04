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И не хотела, но убила. Преступление в крымском поселке Раздольное
Фото: Следком

И не хотела, но убила. Преступление в крымском поселке Раздольное

Опубликовал: CrimeaPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 20:18 04.03.2024

Бросила непотушенную сигарету и…

Жительница поселка Раздольное подозревается в причинении смерти по неосторожности своему сожителю.

Установлено, что женщина, будучи в нетрезвом состоянии, бросила непотушенную сигарету на кровать, где спал ее сожитель. В результате теплового воздействия тлеющего окурка на матрас возник пожар, из-за которого мужчина скончался в связи с острым отравлением угарным газом, — сообщили в Следственном комитете.

В рамках возбужденного уголовного дела следователем проведены осмотр места происшествия и неотложные следственные действия, назначены все необходимые экспертизы.

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