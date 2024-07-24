И нож в спину: итог празднования Дня рождения в Севастополе. Спиртное, конечно, было

В ходе распития между мужчинами возникла словесная перепалка, которая на фоне алкогольного опьянения переросла в конфликт. Когда у именинника закончились словесные аргументы, он не смог придумать ничего более действенного, чтобы выразить свое недовольство гостем, кроме как нанести ему увечья. Организатор праздника обошел сзади своего оппонента, взял с кухонного стола нож и нанес ему удар в спину, чем причинил легкие телесные повреждения. Потерпевший в испуге стремительно покинул место происшествия и обратился за помощью в полицию, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе.