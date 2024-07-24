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И нож в спину: итог празднования Дня рождения в Севастополе. Спиртное, конечно, было
фото: пресс-служба УМВД России в Севастополе

И нож в спину: итог празднования Дня рождения в Севастополе. Спиртное, конечно, было

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 12:15 24.07.2024

57-летний севастополец решил отметить свой день рождения и пригласил в гости 43-летнего приятеля, с которым они начали употреблять спиртное.

В ходе распития между мужчинами возникла словесная перепалка, которая на фоне алкогольного опьянения переросла в конфликт. Когда у именинника закончились словесные аргументы, он не смог придумать ничего более действенного, чтобы выразить свое недовольство гостем, кроме как нанести ему увечья. Организатор праздника обошел сзади своего оппонента, взял с кухонного стола нож и нанес ему удар в спину, чем причинил легкие телесные повреждения. Потерпевший в испуге стремительно покинул место происшествия и обратился за помощью в полицию, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе.  

Прибывшие сотрудники отдельного батальона ППСП имени Василия Бузина и отдельной роты ППСП ОМВД России по Ленинскому району оперативно задержали дебошира и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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В отношении задержанного отделом дознания ОМВД России по Ленинскому району возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», ему грозит до двух лет лишения свободы.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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