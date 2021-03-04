И.о. главного тренера «Крымтеплицы» вновь назначен Вячеслав Базилевич

30-летний Вячеслав Базилевич (на фото) вновь временно назначен исполняющим обязанности главного тренера молодежненской «Крымтеплицы». Помогать ему будет 50-летний Юрий Колосовский.

Напомним, накануне, не проработав с командой и недели, в отставку был отправлен главный тренер «Крымтеплицы» Спартак Жигулин. До назначения Жигулина руководил «тепличниками» как раз Базилевич. Также официально подтвердилась информация о том, что расстались с коллективом защитники Артур Новотрясов (на пару с Редваном Мемешевым отправился на просмотр в один из клубов Казахстана) и Максим Куфтин. Дозаявлены 28-летний защитник Константин Морозов из «Акрона» (Тольятти) и 25-летний полузащитник Руслан Маргиев из узбекского «Кызылкума» (в свое время успел в Крыму поиграть за керченский «Океан» и симферопольскую «ТСК-Таврию»), — сообщает «Крымский спорт» .