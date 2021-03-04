Горячие новости
Главная | Жизнь в Крыму | Спорт в Крыму | И.о. главного тренера «Крымтеплицы» вновь назначен Вячеслав Базилевич

crimeapress_news

реклама в крыму
И.о. главного тренера "Крымтеплицы" вновь назначен Вячеслав Базилевич
фото: Крымский спорт

И.о. главного тренера «Крымтеплицы» вновь назначен Вячеслав Базилевич

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 20:22 04.03.2021

30-летний Вячеслав Базилевич (на фото) вновь временно назначен исполняющим обязанности главного тренера молодежненской «Крымтеплицы». Помогать ему будет 50-летний Юрий Колосовский.

Напомним, накануне, не проработав с командой и недели, в отставку был отправлен главный тренер «Крымтеплицы» Спартак Жигулин. До назначения Жигулина руководил «тепличниками» как раз Базилевич. Также официально подтвердилась информация о том, что расстались с коллективом защитники Артур Новотрясов (на пару с Редваном Мемешевым отправился на просмотр в один из клубов Казахстана) и Максим Куфтин. Дозаявлены 28-летний защитник Константин Морозов из «Акрона» (Тольятти) и 25-летний полузащитник Руслан Маргиев из узбекского «Кызылкума» (в свое время успел в Крыму поиграть за керченский «Океан» и симферопольскую «ТСК-Таврию»), — сообщает «Крымский спорт».

 

И.о. главного тренера "Крымтеплицы" вновь назначен Вячеслав Базилевич

Комментарии для сайта Cackle

Новости Крыма сегодня


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.