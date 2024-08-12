И.о. главы МЧС Республики Крым — 49-летний Алексей Запорожцев

Исполнение обязанностей министра ЧС Республики Крым временно возложено на Алексея Запорожцева. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте правительства РК.

Алексей Викторович Запорожцев работает в МЧС Республики Крым с октября 2021 года. Должность первого заместителя министра занимает с февраля 2022 года.

И.о. министра — 49 лет. Он родился в 1975 году в Херсоне. В 1996 году закончил Военно-строительный факультет при Крымском институте природоохранного и курортного строительства, инженер по строительству зданий и сооружений. В 2002 году закончил Национальный университет внутренних дел по специальности «Правоведение», квалификация – юрист.

Трудовой путь: 1996 — 2021 — служба в МВД, с октября 2021-го — заместитель главы МЧС РК, с февраля 2022-го — первый заместитель министра. Полковник внутренней службы.

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