И опять «больше ста» — ежедневная статистика заболевших коронавирусом в Севастополе

По состоянию на 21 сентября в Севастополе зарегистрированы 109 новых случаев заболевания COVID-19. 123 человека выписаны после выздоровления. Умерли четыре человека в возрасте от 70 до 80 лет.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 29 374 человека. В настоящий момент выздоровели 27 100 человек, 1 102 умерли.

Под наблюдением находится 843 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall».

В Севастополе на утро 21 сентября сделали прививку от коронавируса 136 945 человек. Второй этап вакцинации прошли 127 755 жителей региона.Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 21 сентября поступило более 176 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.

Фото и материалы: правительство Севастополя.