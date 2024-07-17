И опухоли бывают редкими: в Крыму провели сложную операцию

Торакальные хирурги ГБУЗ РК «Крымский республиканский клинический центр фтизиатрии и пульмонологии» успешно прооперировали пациента с редким видом опухоли – шванномой средостения. Это доброкачественное новообразование грудной стенки, возникающее из оболочек нервных корешков. Данный вид нейрогенной опухоли в Крыму встречается, в среднем, у 2-3 пациентов в год.

Так, больной в возрасте 43 лет поступил в легочно-хирургическое отделение центра для планового оперативного лечения. Мужчину в течение длительного времени беспокоили боли в левой половине грудной клетки. По данным мультиспиральной компьютерной томографии, в левой плевральной полости было выявлено узловое образование размерами 89х69 мм, с достаточно четкими ровными контурами однородной структуры. Было принято решение о лечении хирургическим методом с последующим патогистологическим заключением. Операцию провели врачи – торакальные хирурги Дилявер Каракаш и Руслан Каримов. Специалисты единым блоком удалили достаточно большое новообразование, отделили от поперечных отростков позвонков и окружающих мягких тканей. Оперативное вмешательство прошло успешно, по результатам гистологического исследования был подтвержден установленный диагноз — шваннома средостения, — сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

Послеоперационный период прошел без осложнений, на рентгенографии органов грудной клетки — легкие расправлены, синусы свободные, патологических образований груди нет. Пациент был выписан на десятые сутки. Таким образом, проведенное лечение позволило улучшить качество жизни пациента и не допустить развитие серьезных осложнений.

Министерство здравоохранения Республики Крым напоминает, что ежегодное прохождение профилактического медосмотра или диспансеризации позволяет на ранних стадиях выявлять отклонения в состоянии здоровья, в том числе, различные новообразования. Лечение, начатое на первых этапах заболевания, наиболее эффективно.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

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