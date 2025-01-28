И почему это? За год спрос на ипотеку упал почти на 40%

В январе 2025 года спрос на ипотеку упал почти на 40% по сравнению с таким же периодом 2024 года, рассказала ТАСС замглавы ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова. В январе на вторичном рынке число заявок на ипотеку по сравнению с декабрём 2024 года снизилось на 17%.

Напомним, с 1 января начал действовать стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заёмщиков. Центробанк ввёл ипотечный стандарт, чтобы минимизировать распространение высокорисковых ипотечных схем.

Интерес к жилищному кредитованию остаётся стабильным, отмечает Решетникова. В январе число ипотечных консультаций по сравнению с декабрём увеличилось на 3%. При этом относительно января 2024 года число консультаций сократилось на 38%. Количество заявок на выдачу ипотеки снизилось заметнее. На вторичном рынке по сравнению с декабрём 2024 года число заявок сократилось на 17%, на первичном рынке — на 15,7%. На рынке загородной недвижимости число заявок на выдачу ипотеки за месяц выросло 6,4%. При этом за год на загородном рынке число заявок упало на 64%. На вторичном рынке годовое снижение составило 61%, на первичном — 46%.

Согласно статистике Сбера по Москве и Московской области за январь, спроса на ипотеку за год упал в 2,5 раза, рассказала руководитель «Миэль в Новых Химках» Юлия Львович. Это связано с отменой массовой льготной ипотеки и ужесточением условий других льготных программ.

Руководитель девелоперской компании «Люди» Денис Жалнин рассказал, что многие банки отказались от упрощённого согласования ипотеки по двум документам. Из-за того, что людям приходится собирать полный пакет документов, часть сделок перенесли на конец января или начало февраля.

По мнению члена правления AREA Григория Ашихмина, на выдачу ипотеки в январе повлияло введение ипотечного стандарта. Новые нормы запрещают аккредитивную систему расчётов. Ужесточился контроль за кредитной нагрузкой заёмщика. Это усложняет процесс получения и выдачи жилищных кредитов.

В феврале спрос на жилищные кредиты будет более уверенным, а число заявок на выдачу ипотеки вырастет, полагает Решетникова из «Этажей». По словам эксперта, часть потенциальных заёмщиков ждали индексации материнского капитала. Часть банков снизили ставки по рыночной ипотеке с 28-30% до 24% годовых. роме того, часть тех, кто отложил покупку жилья в надежде на снижение цен, увидели, что ситуация на рынке не меняется, а квартиры продолжают дорожать.

источник: ЦИАН