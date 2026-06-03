И поплыли... Какие бани строили в Южном федеральном округе этой весной

С приходом теплого сезона жители Южного федерального округа начали активно обустраивать загородные участки. Одним из лидирующих запросов дачного обустройства стало строительство бань и бассейнов. Интерес к этим услугам, как показала аналитика Авито Услуг, заметно вырос в апреле-мае 2026 года по сравнению с февралем-мартом. Так, например, строительством бассейнов интересовались на 84% чаще, а установкой банной печи — на 53%.

Бассейны и сауны: что выбирают

Спрос на строительство бассейнов вырос на 84% в сравнении с предыдущими месяцами. Теплый период подталкивает владельцев участков к решению, которое еще недавно могло откладываться, а теперь воспринимается как приоритетное вложение в комфорт.

Интерес к строительству финских саун вырос на 50%. В отличие от традиционной русской бани с высокой влажностью, финская сауна дает сухой жар: температура здесь может достигать 100–120°C, а влажность не превышает 15%. Такой режим легче переносится и подходит тем, кто ищет интенсивное прогревание без пара.

Банные традиции: от русской до турецкой

Среди банных традиций заметнее всего вырос интерес к русской бане — на 36%: здесь ценят влажный пар и веники, а сама процедура традиционно сочетает прогрев с контрастным охлаждением. Спрос на строительство сибирской бани вырос на 11%: ее главное отличие — печь с закрытой каменкой, которая дольше держит тепло и дает мягкий жар.

Специалистов, которые занимаются строительством турецкой бани или хаммама, искали на 5% чаще, чем в феврале-марте. Здесь нет экстремальных температур: хаммам работает при 40–50°C, но при почти стопроцентной влажности.

Установка печей

Нередко владельцы обновляют сердце уже существующей бани: услуги по установке банной печи стали популярнее на 53%. Замена старой печи на современную продлевает жизнь парной, делает ее эффективнее и безопаснее, а сам процесс растопки — проще и чище.

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