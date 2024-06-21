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И пьяный, и без прав, и пытался дать взятку. В Евпатории водитель пойдёт под суд «с букетом» нарушений

И пьяный, и без прав, и пытался дать взятку. В Евпатории водитель пойдёт под суд «с букетом» нарушений

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 11:06 21.06.2024

В Евпатории в дневное время сотрудниками дорожно-патрульной службы был остановлен автомобиль Cadillac Escalade, под управлением 38-летнего гражданина. Госавтоинспекторы при проверке документов обратили внимание на состояние водителя: по всем внешним признакам он был в состоянии опьянения.

Полицейские предложили водителю пройти в патрульный автомобиль для составления протокола, где за непривлечение к административной ответственности гражданин настойчиво предлагал сотрудникам ДПС денежное вознаграждение в размере 500 евро. Водителю неоднократно разъяснено о том, что его действия являются противоправными и за них предусмотрена уголовная ответственность, однако он проигнорировал предупреждение и оставил деньги в служебном автомобиле, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму. 

Для дальнейшего разбирательства на место была вызвана следственно-оперативная группа, которая зафиксировала факт попытки дачи взятки инспекторам ДПС.

Сотрудники Госавтоинспекции отстранили мужчину от управления автомобилем и предложили пройти освидетельствование, от которого он отказался.

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При проверке по базам данных Госавтоинспекции выяснилось, что правонарушитель ранее был трижды осужден за управление транспортным средством в нетрезвом виде по ст. 264.1 УК РФ, водительское удостоверение не получал.

В отношении водителя составлены протоколы по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления), ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ (Несоблюдение требований об обязательном страховании ОСАГО), по ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ (Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке), номерные знаки и свидетельство о регистрации транспортного средства было изъято, транспортное средство помещено на стоянку временного задержания.

Водителю предстоит оплатить штрафы на общую сумму более 15 тысяч рублей.

Собранные сотрудниками полиции материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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