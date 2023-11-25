И шлейф аромата… Найти свои духи — это искусство: как сделать выбор

И это действительно так: эксперты по ароматам утверждают, что идеально подобранные духи способны чудеса творить, когда речь идёт о взаимодействии с другими людьми. И наоборот — духи, которые откровенно не подходят человеку, могут испортить… как минимум… первое впечатление. А оно, согласитесь, решает многое.
Так, как же выбрать и, соответственно, найти свои духи? На какие критерии стоит ориентироваться как мужчинам, так и женщинам? Эти вопросы тем более важны, если учесть, насколько сегодня велик ассортимент духов в интернет-магазинах парфюмерии.
Итак:
Критерии для мужских духов
Ароматические группы:
- цитрусовые: свежие и легкие, подходят для лета.
- древесные: теплые и мужественные, подходят для холодного времени года.
- пряные: с элементами специй, создают сильное впечатление.
- морские: свежие и морские, подходят для активного образа жизни.
Время дня и события:
- дневные: свежие и легкие ароматы.
- вечерние: теплые, глубокие и насыщенные ароматы.
Индивидуальные предпочтения:
- учитывайте, нравятся ли человеку цветочные, древесные, пряные или свежие ароматы.
Критерии для женских духов
Ароматические группы:
- цветочные: женственные и романтичные.
- фруктовые: легкие и игривые.
- ориентальные: теплые, с чувственными нотами.
- гурманские: с сладкими и ванильными акцентами.
Время года:
- весенние: свежие и легкие.
- летние: цветочные и фруктовые.
- осенние: теплые и насыщенные.
- зимние: с тяжелыми и теплыми нотами.
События и обстановка:
- повседневные: легкие и ненавязчивые.
- вечерние: насыщенные и стойкие.
Личный стиль:
- учтите стиль жизни и предпочтения человека. Например, спортивные, классические или современные предпочтения.
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Какие бренды духов сегодня популярны
Скажем так, сегодня появляются новые бренды, которые стремятся занять свою нишу на рынке парфюмерии, конечно, есть. Однако, эта сфера довольно консервативна. Так что «костяк» наиболее популярных брендов всё-таки занимают те, у которых долгая и славная история. И это:
- Chanel: известен своими роскошными и элегантными ароматами, такими как Chanel No. 5 и Coco Mademoiselle.
- Dior: бренд предлагает широкий спектр ароматов, включая популярные Dior J’adore и Miss Dior.
- Yves Saint Laurent (YSL): известен своими современными и стильными ароматами, такими как Black Opium и YSL Libre.
- Tom Ford: предлагает роскошные и уникальные ароматы, такие как Tom Ford Black Orchid и Tobacco Vanille.
- Gucci: известен своими современными и чувственными ароматами, такими как Gucci Bloom и Guilty.
- Jo Malone: специализируется на легких и свежих ароматах, а также предлагает возможность комбинировать их для создания индивидуальных композиций.
- Creed: славен своими роскошными ароматами, такими как Creed Aventus.
- Marc Jacobs: популярен легкими и игривыми ароматами, такими как Daisy.
- Prada: известен стильными ароматами, такими как Prada Candy и Infusion d’Iris.
- Versace: предлагает разнообразные ароматы, включая Versace Bright Crystal и Eros.
Эти бренды представляют различные стили и направления в мире парфюмерии, и выбор может зависеть от индивидуальных предпочтений и стиля. Помните, что новые ароматы могут появляться с течением времени, и исследование новинок также может быть интересным.
Где покупать духи — оффлайн или онлайн
Приобретать духи можно как в оффлайн-магазинах, так и в интернет-магазинах. Примеры:
оффлайн-магазины:
- Парфюмерные магазины в торговых центрах.
- Универмаги и бутики, специализирующиеся на парфюмерии.
- Отделы парфюмерии в универмагах.
интернет-магазины:
- многие бренды продают свои духи напрямую через свои официальные сайты.
- популярные онлайн-платформы предлагают широкий выбор духов различных брендов.
- специализированные интернет-магазины: ресурсы, специализирующиеся исключительно на продаже парфюмерии.
Перед покупкой важно проверить репутацию магазина, особенно если вы выбираете интернет-магазин. Убедитесь, что это надежный и авторизованный продавец, чтобы избежать подделок или некачественных товаров.
Кроме того, многие магазины и веб-сайты предоставляют возможность тестирования аромата перед покупкой или даже возврата товара в случае, если аромат не подходит.
Духи и туалетная вода — отличие
Действительно, эти два «понятия» многие путают, не видя разницы между духами (парфюмом) и туалетной водой. А разница, между тем, есть. И касается она концентрации ароматических масел в составе продукта, что влияет на интенсивность и стойкость аромата. Вот основные различия между духами и туалетной водой:
духи (парфюм):
- концентрация: духи содержат самую высокую концентрацию ароматических масел (обычно от 15% до 20%). Это делает их самыми интенсивными и стойкими среди всех видов ароматов.
- стойкость: аромат духов может держаться на коже до 8 часов и более.
- использование: обычно используются для особых случаев, вечерних мероприятий или когда нужно, чтобы аромат сохранялся на протяжении длительного времени.
туалетная вода:
- концентрация: туалетная вода обычно содержит менее ароматических масел (обычно около 5% — 15%).
- стойкость: у туалетной воды она обычно меньше, чем у духов, и может держаться на коже от 2 до 4 часов.
- использование: туалетные воды обычно носится как повседневный аромат для офиса, дневных мероприятий и т.д.
другие варианты:
- есть также промежуточные варианты, такие как «туалетная вода спрей» (eau de spray), «туалетная вода сплэш» (eau de splash), «туалетная вода мист» (eau de mist), которые имеют различные уровни концентрации ароматических масел.
Когда выбираете между духами и туалетной водой, учитывайте предпочтительный уровень стойкости аромата и событие, на которое собираетесь его «надевать».
И, наконец, такой момент: сегодня существует множество подделок духов известных брендов. Как «не нарваться» на фальшивку при покупке? Вот несколько советов, которые могут помочь вам определить подделку:
- приобретение у официальных дилеров: покупка у официальных магазинов брендов, уполномоченных дилеров и официальных онлайн-ритейлеров снижает риск приобретения подделки.
- цена: если цена слишком низкая, это может быть признаком подделки. Известные бренды редко предлагают свои продукты по значительно сниженной стоимости.
- упаковка: оригинальные духи имеют качественную и аккуратную упаковку с четким логотипом и текстом. Обратите внимание на детали, такие как шрифт, цвета и качество материалов.
- бутылка и крышка: оригинальные духи обычно имеют тщательно выполненные бутылки с четким логотипом и качественными материалами. Крышка также должна быть прочной и плотно прилегать.
- серийный номер: некоторые бренды используют серийные номера на упаковке или бутылке. Проверьте, есть ли серийный номер, и сверьтесь с информацией на официальном сайте бренда.
- аромат: если аромат слишком сильный, слабый или отличается от того, что вы ожидали, это может быть признаком подделки.
- место покупки: покупка у ненадежных продавцов на рынке или в подозрительных интернет-магазинах увеличивает риск получения подделки.
- отзывы и рейтинги: перед покупкой прочитайте отзывы о магазине или продавце. Если есть много негативных отзывов или недостоверная информация, возможно, стоит поискать другого продавца.
Если у вас есть сомнения относительно подлинности товара, рекомендуется обратиться к официальным представителям бренда для подтверждения подлинности.
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