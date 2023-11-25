И шлейф аромата… Найти свои духи — это искусство: как сделать выбор

И это действительно так: эксперты по ароматам утверждают, что идеально подобранные духи способны чудеса творить, когда речь идёт о взаимодействии с другими людьми. И наоборот — духи, которые откровенно не подходят человеку, могут испортить… как минимум… первое впечатление. А оно, согласитесь, решает многое.

Так, как же выбрать и, соответственно, найти свои духи? На какие критерии стоит ориентироваться как мужчинам, так и женщинам? Эти вопросы тем более важны, если учесть, насколько сегодня велик ассортимент духов в интернет-магазинах парфюмерии.

Итак:

Критерии для мужских духов