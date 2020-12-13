И сковорода, и кастрюля, и незаменимый помощник на кухне… Простые секреты сотейника

По популярности у поваров и домохозяек сотейники в последе время – в ТОПе кухонных помощников. Сотейник универсален, позволяет и тушить, и прожаривать. Блюда в нем не пригорают, а прогреваются равномерно и быстро. При должных навыках и поварской ловкости, можно даже поэкспериментировать с изначальным функционалом сотейника, скрытом в его названии (от французского «прыгать» — «sauter»), то есть ловко встряхивать сотейник, резко перемешивая готовящуюся пищу. Высокие бортики сотейника уберегут и блюдо (от падения на пол) и повара (от ожогов).
Именно из-за своей конструктивной универсальности сотейники – на пике успеха. Зачем «куча» посуды, когда можно обойтись одной такой кастрюлей-сковородой. Выбрать сотейник по вкусу можно по приведенной ссылке – в универсальном каталоге UNISHOP.
Поиск и саму покупку в режиме онлайн существенно облегчают фильтры и критерии отборы по:
- производителю,
- материалу и антипригарному покрытию,
- цене,
- типу и размеру.
Лайфхаки есть. Лучше приобретать сотейник с «родной» и достаточно тяжелой крышкой (должна хорошо «держать» пар). Есть смысл прочитать отзывы и даже отборы, они также представлены в каталоге. Вообще же при выборе сотейника опытные повара призывают обращать внимание на материал.
- Вне конкуренции глазированная керамика. Это современный термостойкий, гигиеничный вариант. Он прекрасно «разбирается» с лишней влагой, но и не даст блюду подгореть. Еда из такого сотейника вкусна и полезна.
- Второе место делят сотейники из чугуна и жаропрочного стекла. Последние – исключительно для микроволновок и духовых шкафов. Ну а чугун – проверен временем. Этот материал – самый теплоемкий, блюда в нем разогреваются плавно, остаются долго горячими. Чугун – лучший выбор для жарки, но для тушения подходит хуже (как раз из-за пористости, что «смешает» вкус продуктов и масла).
- Алюминий и нержавеющая сталь – более демократичные (по цене) варианты. В таких сотейниках самое главное – утолщенное дно и антипригарное покрытие. Алюминиевый сотейник с покрытием каменной крошкой послужит долго и не подведет в любом режиме готовки. К тому же он явно легче чугунного «собрата». Чаще всего в сотейниках применяется либо каменное, либо титановое (что дороже) антипригарное покрытие. Но вне конкуренции – тефлон – тот случай, когда цена и качество соответствуют друг другу на все 100.
Размер играет значение? Все просто: более глубокие сотейники прекрасно подойдут для тушения мяса и овощей, приготовления плова, рагу, соте, голубцов, грибов, тефтелей. Не очень большие по диаметру – незаменимы для соусов. Переживать не стоит, почти все современные модели широкие – от 22-24 см в диаметре.
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