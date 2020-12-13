И сковорода, и кастрюля, и незаменимый помощник на кухне… Простые секреты сотейника

По популярности у поваров и домохозяек сотейники в последе время – в ТОПе кухонных помощников. Сотейник универсален, позволяет и тушить, и прожаривать. Блюда в нем не пригорают, а прогреваются равномерно и быстро. При должных навыках и поварской ловкости, можно даже поэкспериментировать с изначальным функционалом сотейника, скрытом в его названии (от французского «прыгать» — «sauter»), то есть ловко встряхивать сотейник, резко перемешивая готовящуюся пищу. Высокие бортики сотейника уберегут и блюдо (от падения на пол) и повара (от ожогов).

Именно из-за своей конструктивной универсальности сотейники – на пике успеха. Зачем «куча» посуды, когда можно обойтись одной такой кастрюлей-сковородой. Выбрать сотейник по вкусу можно по приведенной ссылке – в универсальном каталоге UNISHOP.

Поиск и саму покупку в режиме онлайн существенно облегчают фильтры и критерии отборы по:

производителю,

материалу и антипригарному покрытию,

цене,

типу и размеру.

Лайфхаки есть. Лучше приобретать сотейник с «родной» и достаточно тяжелой крышкой (должна хорошо «держать» пар). Есть смысл прочитать отзывы и даже отборы, они также представлены в каталоге. Вообще же при выборе сотейника опытные повара призывают обращать внимание на материал.

Вне конкуренции глазированная керамика . Это современный термостойкий, гигиеничный вариант. Он прекрасно «разбирается» с лишней влагой, но и не даст блюду подгореть. Еда из такого сотейника вкусна и полезна.

. Это современный термостойкий, гигиеничный вариант. Он прекрасно «разбирается» с лишней влагой, но и не даст блюду подгореть. Еда из такого сотейника вкусна и полезна. Второе место делят сотейники из чугуна и жаропрочного стекла . Последние – исключительно для микроволновок и духовых шкафов. Ну а чугун – проверен временем. Этот материал – самый теплоемкий, блюда в нем разогреваются плавно, остаются долго горячими. Чугун – лучший выбор для жарки, но для тушения подходит хуже (как раз из-за пористости, что «смешает» вкус продуктов и масла).

. Последние – исключительно для микроволновок и духовых шкафов. Ну а чугун – проверен временем. Этот материал – самый теплоемкий, блюда в нем разогреваются плавно, остаются долго горячими. Чугун – лучший выбор для жарки, но для тушения подходит хуже (как раз из-за пористости, что «смешает» вкус продуктов и масла). Алюминий и нержавеющая сталь – более демократичные (по цене) варианты. В таких сотейниках самое главное – утолщенное дно и антипригарное покрытие. Алюминиевый сотейник с покрытием каменной крошкой послужит долго и не подведет в любом режиме готовки. К тому же он явно легче чугунного «собрата». Чаще всего в сотейниках применяется либо каменное, либо титановое (что дороже) антипригарное покрытие. Но вне конкуренции – тефлон – тот случай, когда цена и качество соответствуют друг другу на все 100.

Размер играет значение? Все просто: более глубокие сотейники прекрасно подойдут для тушения мяса и овощей, приготовления плова, рагу, соте, голубцов, грибов, тефтелей. Не очень большие по диаметру – незаменимы для соусов. Переживать не стоит, почти все современные модели широкие – от 22-24 см в диаметре.

Форма – дело вкуса. Круглый или овальный (и даже квадратный), с двумя ручками, или одной – не столь признаки функциональности, сколь дизайна и соответствия пожеланиям клиентов. Главное, чтобы повару было удобно и приятно трудиться на кухне. Результат такой кухонной гармонии – вкусное и полезное блюдо, приготовленное в новом и удобном сотейнике, приобретенном на портале unishop.by.