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И смешно, и дико: Украина собирается «запретить Крымский мост» по решению суда

И смешно, и дико: Украина собирается «запретить Крымский мост» по решению суда

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:59 01.07.2020

Украина будет просить международный арбитраж засудить Российскую Федерацию за строительство Крымского моста и запуск по нему грузового железнодорожного сообщения. Об этом в комментарии информационному агентству «Укринформ» заявила первый заместитель министра иностранных дел «незалежной» Эмине Джапарова, передает «ПолитНавигатор».

Открытие железнодорожного сообщения через «Керченский мост» – очередной факт нарушения Россией международного права и законодательства Украины. Будем просить Арбитражный трибунал, который рассматривает наше большое дело против Российской Федерации о нарушении ею Конвенции ООН по морскому праву, рассмотреть также вопрос законности строительства и продолжение работ по функционированию этого моста. По нашему мнению, эти действия лишь обостряют спор, о чем будет проинформирован трибунал, – отметила Эмине Джапарова.

По ее мнению, строительство Крымского моста, как и запуск по нему железнодорожного грузового сообщения, является противоправным и нарушает Конвенцию ООН по морскому праву.

Не было получено согласия Украины как прибрежного государства на его строительство. Отсутствуют экологические оценки его строительства, – подчеркнула киевский чиновник.

Замминистра иностранных дел Украины добавила, что на всех этапах строительства Россией моста Киев обеспечивал «надлежащее реагирование» – направлял в Москву ноты протеста и вводил санкции против физических и юридических лиц, причастных к его строительству.

Об открытии грузового движения по железнодорожной части Крымского моста — ЗДЕСЬ.

И смешно, и дико: Украина собирается «запретить Крымский мост» по решению суда

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