И снова авиабомба времен Великой Отечественной, и снова в Ленинском районе Крыма

25 ноября в Ленинском районе Крыма пиротехники МЧС провели операцию по обезвреживанию боеприпаса времен Великой Отечественной войны. По информации ГУ МЧС России по РК, авиабомба была обнаружена на территории села Глазовка.

Сотрудниками МЧС России была обнаружена и идентифицирована авиационная бомба (АО-10) в количестве 1 ед. Взрывоопасный предмет извлечен, транспортирован и уничтожен на специальном полигоне, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Всего в операции по обезвреживанию авибомбы было привлечено 5 человек личного состава МЧС России и 2 единицы автомобильной техники.