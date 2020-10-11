И снова без осадков, и снова тепло. Погода в Крыму

В начале рабочей недели 12-13 октября в Крыму будет сухо и тепло.

Температура воздуха ночью 10…15°, днем 25…30°. Ветер юго-восточный, восточный 8-13 м/с. В среду, 14 октября прохождение холодного атмосферного фронта вызовет понижение дневной температуры воздуха на 4-5°, существенных осадков не ожидается, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь .