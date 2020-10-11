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Погода в Крыму - температура почти летняя
фото: castleguard (pixabay.com)

И снова без осадков, и снова тепло. Погода в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:27 11.10.2020

В начале рабочей недели 12-13 октября в Крыму будет сухо и тепло.

Температура воздуха ночью 10…15°, днем 25…30°. Ветер юго-восточный, восточный 8-13 м/с. В среду, 14 октября прохождение холодного атмосферного фронта вызовет понижение дневной температуры воздуха на 4-5°, существенных осадков не ожидается, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

И снова без осадков, и снова тепло. Погода в Крыму

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