И снова без осадков, и снова тепло. Погода в Крыму

В начале рабочей недели 12-13 октября в Крыму будет сухо и тепло.
Температура воздуха ночью 10…15°, днем 25…30°. Ветер юго-восточный, восточный 8-13 м/с. В среду, 14 октября прохождение холодного атмосферного фронта вызовет понижение дневной температуры воздуха на 4-5°, существенных осадков не ожидается, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
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