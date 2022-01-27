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И снова «эхо война» на востоке Крыма. Для пиротехников МЧС есть работа
Фото: ГУ МЧС России по РК

И снова «эхо война» на востоке Крыма. Для пиротехников МЧС есть работа

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 20:02 27.01.2022

Прошла очередная операция по обезвреживанию взрывоопасных предметов времен Великой отечественной войны в Ленинском районе Крыма.

27 января в п. Багерово, Ленинского района на открытой территории пиротехниками Специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым была проведена операция по обезвреживанию взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

Пиротехники обнаружили и идентифицировали четыре авиационные бомбы АО-2,5. Взрывоопасные предметы извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне. Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

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Всего к пиротехническим работам по обезвреживанию взрывоопасных предметов от МЧС России было привлечено 5 человек личного состава и 2 единицы техники.


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