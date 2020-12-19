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И снова эхо войны: в Бахчисарайском районе уничтожена бомба весом 250 кг

И снова эхо войны: в Бахчисарайском районе уничтожена бомба весом 250 кг

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 11:48 19.12.2020

В Бахчисарайском районе, вблизи села Баштановка отделением пиротехнических работ Специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым проведена операция по обезвреживанию взрывоопасного предмета времён Великой Отечественной войны.

На открытой территории сотрудниками МЧС России обнаружена 1 осколочная авиационная бомба SD-250 (весом 250 кг.). Взрывоопасный предмет извлечен, транспортирован и уничтожен на специальном полигоне с соблюдением всех необходимых мер безопасности, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Всего к пиротехническим работам по обезвреживанию взрывоопасного предмета от МЧС России было привлечено 5 человек личного состава и 2 единицы техники.

И снова эхо войны: в Бахчисарайском районе уничтожена бомба весом 250 кг

Спасатели напоминают, в случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:

«101» — единый телефон пожарных и спасателей;

(3652) 55-09-04 — телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым.

Фото: ГУ МЧС по РК.

И снова эхо войны: в Бахчисарайском районе уничтожена бомба весом 250 кг

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