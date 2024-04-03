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И снова о перекрытии улиц в Симферополе. Где завтра будут обрезать деревья, где не проехать
Фото: novyefoto.ru

И снова о перекрытии улиц в Симферополе. Где завтра будут обрезать деревья, где не проехать

Опубликовал: CrimeaPRESS в Дороги Крыма 22:03 03.04.2024

Внимание! Временное ограничение движения в Симферополе.

В связи с проведением работ по обрезке зеленых насаждений с 7:30 до 00:00 4 апреля в Симферополе будет ограничено движение по одной полосе на участке улицы Калинина (от ул. Павленко до ул. Крейзера). Об этом сообщили в администрации крымской столицы и предупредили жителей микрорайона о том, что из-за работы коммунальщиков возможны перебои с электроснабжением.

Узнайте больше:  В Симферополе – обрезка деревьев и традиционное перекрытие движения

И снова о перекрытии улиц в Симферополе. Где завтра будут обрезать деревья, где не проехать

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