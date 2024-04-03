И снова о перекрытии улиц в Симферополе. Где завтра будут обрезать деревья, где не проехать

Внимание! Временное ограничение движения в Симферополе.
В связи с проведением работ по обрезке зеленых насаждений с 7:30 до 00:00 4 апреля в Симферополе будет ограничено движение по одной полосе на участке улицы Калинина (от ул. Павленко до ул. Крейзера). Об этом сообщили в администрации крымской столицы и предупредили жителей микрорайона о том, что из-за работы коммунальщиков возможны перебои с электроснабжением.
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С тегами: дороги в Крыму