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Фото: pxhere.com

И снова предупреждение МЧС о неблагоприятных гидрометеорологических явлениях в Крыму

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:00 02.12.2021

МЧС распространило очередное штормовое предупреждение. В пятницу, 3 декабря в Крыму ожидается сильный ветер.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 3 декабря в Крыму ожидается усиление ветра 15-20 м/с, порывы 25 м/с. 4 декабря дожди, местами сильные (10-20 мм), — сообщили в МЧС РК.

Подчеркивается, что в данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплениями территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах.

Кроме того, возникает угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, деревьев, слабо укреплённых конструкций и возможными обрывами линий электропередач. Так же существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни.

Подробно о погоде на полуострове — КрымМЕТЕО.

И снова предупреждение МЧС о неблагоприятных гидрометеорологических явлениях в Крыму

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