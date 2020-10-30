Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | И снова «рекорд»: в Севастополе число заболевших COVID-19 растёт с каждым днём

crimeapress_news

Тревожная статистика COVID-19 по Севастополю: за сутки 10 заражений
Фото: sev.gov.ru

И снова «рекорд»: в Севастополе число заболевших COVID-19 растёт с каждым днём

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:18 30.10.2020

По состоянию на утро 30 октября в Севастополе зарегистрировано 80 новых случаев заболевания COVID-19.

Из них 36 пациентов госпитализированы в стационары инфекционной и девятой городской больницы, 44 человека — на амбулаторном лечении.   Заболевшие – местные жители в возрасте от 3 до 88 лет.   20 человек выписаны после выздоровления.   Умерли два человека в возрасте 67 и 81 года. Течение болезни осложнялось сопутствующими хроническими заболеваниями.   Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 2318 человек, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

В настоящий момент в Севастополе выздоровели 1445 человек, 65 умерло. На сегодняшний день с подтверждённым диагнозом COVID-19 в стационарах 272 человека: 126 — в инфекционной больнице , 142 — в девятой горбольнице, двое в госпитале Минобороны.

В «Изумруде» — 35 пациентов. На амбулаторном лечении — 520 человек.

Под наблюдением находится 554 человека — это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён. В режиме обсерватора работает пансионат «Солнышко».

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

И снова "рекорд": в Севастополе число заболевших COVID-19 растёт с каждым днём

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.