И снова «рекорд»: в Севастополе число заболевших COVID-19 растёт с каждым днём

По состоянию на утро 30 октября в Севастополе зарегистрировано 80 новых случаев заболевания COVID-19.

Из них 36 пациентов госпитализированы в стационары инфекционной и девятой городской больницы, 44 человека — на амбулаторном лечении. Заболевшие – местные жители в возрасте от 3 до 88 лет. 20 человек выписаны после выздоровления. Умерли два человека в возрасте 67 и 81 года. Течение болезни осложнялось сопутствующими хроническими заболеваниями. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 2318 человек, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

В настоящий момент в Севастополе выздоровели 1445 человек, 65 умерло. На сегодняшний день с подтверждённым диагнозом COVID-19 в стационарах 272 человека: 126 — в инфекционной больнице , 142 — в девятой горбольнице, двое в госпитале Минобороны.

В «Изумруде» — 35 пациентов. На амбулаторном лечении — 520 человек.

Под наблюдением находится 554 человека — это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён. В режиме обсерватора работает пансионат «Солнышко».

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.