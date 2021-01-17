И снова стабильно за 300 заразившихся в сутки. COVID-19 в Крыму

Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров , — подчёркивает Сергей Аксёнов.