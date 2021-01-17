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Фото: pixabay.com

И снова стабильно за 300 заразившихся в сутки. COVID-19 в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 11:40 17.01.2021

За 16 января на территории Республики Крым зарегистрировано 311 случаев заражения COVID-19, в том числе 15 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 229 выявлены при обращении за медицинской помощью, 81 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной, — сообщил на своей странице в Фейсбук Глава РК Сергей Аксёнов.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4090 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 62 человека, выздоровевших за весь период – 23 616 человек.

Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров, — подчёркивает Сергей Аксёнов.

И снова стабильно за 300 заразившихся в сутки. COVID-19 в Крыму

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