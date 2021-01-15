И снова за 300: коронавирус в Крыму

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» о регистрации 325 новых случаев коронавирусной инфекции в Крыму:

За 14 января на территории Республики Крым зарегистрировано 325 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 24 случая с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 211 выявлены при обращении за медицинской помощью, 114 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4587 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 201 человек, выздоровевших за весь период – 23 221 человек.