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Сорок новых случаев коронавирусной инфекции в Крыму
Фото: glava.rk.gov.ru

И снова за 80 случаев: коронавирус в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 10:10 24.09.2020

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» о регистрации 81 нового случая коронавирусной инфекции в Крыму:

За 23 сентября на территории Республики Крым зарегистрирован 81 случай коронавирусной инфекции. 29 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 34 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 17 – при скрининге здорового населения, 1 случай завозной из Украины.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 4053 случая новой коронавирусной инфекции. 97 из них завозные из-за границы, 124 случая завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 3156 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 676 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4164 человека.

Выздоровевших за весь период – 2561 человек.

И снова за 80 случаев: коронавирус в Крыму

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