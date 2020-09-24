И снова за 80 случаев: коронавирус в Крыму

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» о регистрации 81 нового случая коронавирусной инфекции в Крыму:

За 23 сентября на территории Республики Крым зарегистрирован 81 случай коронавирусной инфекции. 29 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 34 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 17 – при скрининге здорового населения, 1 случай завозной из Украины.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 4053 случая новой коронавирусной инфекции. 97 из них завозные из-за границы, 124 случая завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 3156 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 676 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4164 человека.

Выздоровевших за весь период – 2561 человек.