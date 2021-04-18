И снова зарядят дожди. Погода в Крыму

В начале рабочей недели, в связи с выходом южного циклона, в Крыму ожидаются дожди, вечером 19 апреля, в течение суток 20 апреля местами очень сильные, с грозой.

Ветер 19 апреля восточный с переходом 20 апреля на юго-западный 17-22 м/с, в порывах 23-28 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9°; днем в понедельник +16…+21°, в горах +9…+14°, последующие двое суток понижение температуры воздуха на 3-5°. В среду осадки постепенно ослабеют, температура, существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь .